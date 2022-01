Bordeaux – OM : Lizarazu regrette que la fin de série soit « faussée »

L’Olympique de Marseille a mis fin à une série historique de 44 années sans victoire sur la pelouse des Girondins de Bordeaux vendredi soir. Mais sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a regretté le contexte de ce match…

Après une longue attente qui datait de 1977, l’Olympique de Marseille est enfin parvenir à sortir victorieux d’une confrontation à Bordeaux. Toutefois, avec de nombreux absents bordelais pour cause de covid, et un stade à huis clos, Bixente Lizarazu a regretté sur le plateau de Téléfoot que cette fin de série ait eu lieu dans un tel contexte.

« Il y a une vraie déception. Une vraie déception des supporters, sur le fait que cette équipe était décimée, et qu’il y avait quelque chose de faussé… Ces 44 ans s’arrêtent sur une pandémie mondiale ! »@BixeLizarazu a une pensée pour les supporters bordelais ! — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 9, 2022

« Il y a une vraie déception des supporters, sur le fait qu’il y avait quelque chose de faussé » — Lizarazu

« 44 ans, c’est une histoire dingue ! Du côté de Bordeaux, ce match-là, il ne fallait pas le perdre. C’est devenu un rituel, et le match le plus important de l’année pour tous les supporters… Il y a une vraie déception. Une vraie déception des supporters, sur le fait que cette équipe était décimée, et qu’il y avait quelque chose de faussé… Ces 44 ans s’arrêtent sur une pandémie mondiale ! » Bixente Lizarazu – Source : Téléfoot (09/01/2022)