Bordeaux – OM : Luis Henrique, ça commence à faire beaucoup…

L’Olympique de Marseille s’est imposé historiquement 0-1 à Bordeaux face aux Girondins pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son premier match de 2022 en Ligue 1. Pour cette 20e journée, les joueurs de Sampaoli affrontaient leur pire cauchemar depuis 44 ans : les Girondins de Bordeaux… Décimés par le COVID-19, les deux équipes avaient au moins 8 joueurs indisponibles de chaque côté.

Comme à leur habitude, les Marseillais n’ont pas tremblé dans le jeu. En possédant le ballon et en enchaînant les actions, ils ont fait peur aux Girondins qui ont été inoffensifs durant toute la rencontre… Ce match aurait même mérité de se terminer sur un score bien plus important que le seul but de Cengiz Ünder. L’ailier droit a marqué l’histoire de l’OM avec sa réalisation mais ses coéquipiers n’ont pas vraiment réussi à être aussi dangereux… A l’image de Luis Henrique sur son côté gauche.

La note de Luis Henrique : 3/10

Son appréciation FCM

Luis Henrique, ça commence à faire beaucoup…

Titulaire sur le côté gauche de l’attaque en l’absence de Dieng et surtout en attendant le retour à 100% de Konrad après son COVID, le Brésilien a une nouvelle fois été très décevant. Inoffensif, sans prise d’initiative et trop sage dans son jeu, l’attaquant de 20 ans n’a pas franchement brillé. Pourtant, Sampaoli lui donne sa chance sur ce côté et semble espérer le voir éclore. Les supporters attendent du mieux à ce poste et même voir le Brésilien se faire prêter pour s’aguerrir un peu.

