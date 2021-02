Bordeaux – OM : « Marseille est notre ennemi historique » le match est lancé !

Demain soir, les marseillais se rendent à Bordeaux dans le cadre du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre qui, comme chaque année, transcende les supporters des Girondins. Comme le rappelle au quotidien Sud-Ouest Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines 1987…

L’OM ne s’est plus imposé en terre bordelaise depuis 1977. Une statistique qui peine à être expliqué. Mais qui galvanise les supporters des Girondins. Et comme chaque année, les supporters vont se rendre au Haillan pour rencontrer les joueurs avant ce match si prépondérant pour eux.

À huis clos ou non, Bordeaux-Marseille n’est pas un match comme les autres.

Comme chaque année, nous nous rendrons au Haillan afin de le rappeler aux joueurs, et d’entretenir le lien.

À tous les supporters des Girondins, rendez-vous samedi à 15:30 au Haillan#GirondinsAuHaillan pic.twitter.com/rf6yMw4Y57 — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) February 8, 2021

« Il y a cette envie de prolonger la série » – Florian Brunet

« Cette fois, c’est la visite la plus importante. Ça va être les retrouvailles de deux entités indissociables et qui sont l’essence même de ce sport. Cette crise terrible a au moins le mérite de prouver que le foot sans supporters n’a plus de saveur. On se manque beaucoup. Marseille est notre ennemi historique, il y a cette envie de prolonger la série, mais il faut surtout bien finir la saison, être le plus haut au classement et faire sentir aux joueurs qu’ils ne sont pas dans n’importe quel club et que les supporters sont toujours là » Florian Brunet – Source : Sud-Ouest (12/02/2021)