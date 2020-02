Bordeaux – OM : Paulo Sousa place les Marseillais en favoris !

En conférence de presse ce vendredi avant la réception de l’OM, Paulo Sousa n’a pas hésité à saluer le travail fait par son compatriote…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille va jouer un match historique face à Bordeaux. En cas de non-victoire, cela fera 43 ans que l’OM n’a pas remporté de match chez les Girondins.

AVB a fait un magnifique travail pour donner de la stabilité — SOUSA

En conférence de presse, le coach bordelais a répondu aux questions des journalistes. Selon lui, l’OM est clairement favori de cette rencontre… Il a également tenu à saluer les performances de son compatriote André Villas-Boas.

« Marseille est favori, a plus de qualité, mais je dois donner beaucoup de respect à mes joueurs qui ont déjà prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec des équipes plus fortes. André (Villas-Boas) a fait un magnifique travail pour donner de la stabilité, surtout émotionnelle, à ses joueurs. C’est toujours excitant de travailler dans les meilleures conditions. Quand je ne les ai pas, je me concentre sur tout ce que je peux contrôler. C’est un match qui a beaucoup d’importance, qui a un côté émotionnel, surtout pour nos supporters, dans la ville. On fera tout pour essayer de les rendre fiers. »

Paulo Sousa – Source : Conférence de presse