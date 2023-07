Botafogo (de Textor) veut négocier, un crack ghanéen pisté et les 4 matchs de présaison dévoilés… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Mercato OM : Le coup de poker de Botafogo pour Luis Henrique ! L’OM à la lutte avec le Milan et l’Ajax pour une pépite du championnat danois et OFFICIEL : On connait les 4 adversaires de l’OM (matches amicaux)…

Mercato OM : Le coup de poker de Botafogo pour Luis Henrique

Botafogo veut renégocier avec l’OM le montant de l’option d’achat de Luis Henrique (21 ans). L’un des objectifs étant proche d’être atteint, le club brésilien souhaiterait revoir l’accord avec le club marseillais.

Botafogo est en quête d’un réaménagement du contrat de Luis Henrique. Arrivé en juillet dernier, l’attaquant est prêté par l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de l’année 2023. Le club brésilien est tenu d’acheter le joueur pour un montant de 8 millions d’euros si ce dernier atteint les objectifs fixés dans le contrat. L’un de ces objectifs, notamment la qualification pour la Libertadores, semble à portée de main.

Dans une période de réajustement financier, Botafogo estime que le montant stipulé pour l’acquisition de Luis Henrique aurait un impact considérable sur son budget. L’idée est donc d’entamer des négociations avec les responsables de l’OM afin de trouver une solution plus souple.

Un nouveau prêt pour Luis Henrique ?

D’après les informations de FogãoNET, les dirigeants des deux clubs vont entamer des discussions pour tenter de trouver un nouvel arrangement. Botafogo souhaite démontrer que le joueur voit sa valeur augmenter chaque jour au sein du club et qu’il serait préjudiciable, pour toutes les parties impliquées, d’interrompre cette progression à ce stade. En revanche, la perspective de continuer à jouer normalement et éventuellement réaliser une bonne vente serait avantageuse pour tous.

Luis Henrique a toujours été considéré comme son successeur naturel de Jeffinho, mais il a eu du mal à retrouver son meilleur niveau, ce qui est récemment arrivé. À seulement 21 ans, l’attaquant suscite beaucoup d’optimisme, que ce soit sur le terrain ou en termes de potentiel commercial.

Luis Henrique compte déjà 34 apparitions en 2023, avec trois buts et deux passes décisives à son actif.

Mercato : L’OM à la lutte avec le Milan et l’Ajax pour une pépite du championnat danois ?

L’Olympique de Marseille s’intéresserait à l’ailier ghanéen Ernest Nuamah qui évolue dans le championnat danois selon la presse ghanéenne. La concurrence serait toutefois rude avec plusieurs clubs européens sur le coup.

L’OM est à la recherche de renforts sur toutes les lignes dans la perspective d’un mercato mouvementé et selon la presse ghanéenne le club s’intéresse à Ernest Nuamah, joueur offensif polyvalent de 19 ans qui évolue à Nordsjaelland au Danemark. D’après SportsWorldGhana plusieurs clubs européens seraient sur le dossier, dont l’AC Milan et l’Ajax qui devraient offrir une sacrée concurrence à Marseille.

Le journal précise que l’OM se serait renseigné sur le joueur et préparerait même une offre concrète pour le gaucher.

La nouvelle sensation de Superliga

Sensation de la Superliga danoise cette année, Nuamah vient d’être sélectionné en équipe nationale du Ghana avec les A pour la première fois en juin durant les qualifications à la CAN 2023. Il s’est fait connaître en phase régulière du championnat que son club a terminée en tête, inscrivant 8 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres, puis a continué d’épater avec 4 réalisations en 9 matches de « playoffs« .

Le garçon qui a joué 34 fois sous les couleurs des tigres sauvages cette saison a évolué presque équitablement aux postes d’ailier gauche, avant-centre et enfin sur l’aile droite.

Il pourrait connaître le même destin que son ainé Kamaldeen Sulemana, ghanéen lui aussi, arrivé de la même académie dans leur pays natal et repéré puis acheté à Nordsjaelland par le Stade Rennais en 2021. Le club breton est d’ailleurs également intéressé par Nuamah.

OFFICIEL : On connait les 4 adversaires de l’OM (matches amicaux) !

Le calendrier des matchs amicaux de l’OM vient d’être annoncé. Les olympiens affronteront le Nîmes Olympique, le KAS Eupen, le RKC Waalwijk et le Bayer Leverkusen.

L’Olympique de Marseille vient de dévoiler la liste des matchs amicaux de cette présaison 2023-2024. Les hommes de Marcelino affronteront :

Nîmes Olympique au Centre RLD, le 15 juillet.

KAS Eupen en Allemagne, le 22 juillet.

RKC Waalwijk en Allemagne, le 27 juillet.

Bayer Leverkusen 04 à l’Orange Vélodrome, le 2 août.

Les trois premiers matchs seront diffusés en direct sur Twitch, pour ceux qui sont « sub » à la chaîne de l‘Olympique de Marseille. Pour le match face au Bayer Leverkusen, aucun diffuseur n’a encore été annoncé mais une chaine de la TNT est pressentie.