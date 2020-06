Boudjellal confirme : »Il y a des fonds du Moyen-Orient dont je suis porteur pour racheter l’OM »

Comme révélé par Var Matin ce vendredi, Mourad Boudjellal serait bien dans un projet de rachat de l’OM. L’ancien propriétaire du RCT l’a confirmé à RMC Sport :

« Je confirme les rumeurs, il y a des fonds du Moyen-Orient dont je suis porteur pour racheter l’OM. Des fond éthiques et privés qui proviennent du pétrole, et de l’énergie. Le tout porté par un homme d’affaire franco-tunisien très très important. Une banque d’affaire est mandatée pour faire une offre à Frank McCourt. Quand on parle du moyen Orient, cela veut dire que nous avons les moyens de nos ambitions avec un projet qui est très fort derrière, c’est à dire un projet méditerranéen autour de l’OM. Dans ce projet, mon rôle serait d’être président du club. Comme ce sont des fond étrangers, j’informerai le président de la république. On veut entrer en phase de négociation, le timing de la vente dépendra du vendeur. » Mourad Boudjellal — Source : RMC Sport

BOUDJELLAL, FUTUR PDG DE L’OM ?

L’homme d’affaires avait déjà fait savoir la semaine dernière que sa venue au Sporting Club de Toulon était liée à son désengagement dans un projet d’une autre envergure. Selon Var Matin, « jeudi, l’entrepreneur était à Paris afin, tout justement, de trouver une issue pour s’installer dans le fauteuil de président du club de football de National 2. Or, selon nos informations, il n’a pas eu le bon de sortie espéré. Et pour cause ! L’ancien patron du RCT est pressenti pour reprendre les rênes de l’Olympique de Marseille”.

Mourad Boudjellal devrait s’exprimer plus longuement ce vendredi après midi sur ce sujet lors d’une conférence de presse.