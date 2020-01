Brahimi s’exprime, Thauvin vers un retour et le surprenant groupe retenu face à Trélissac… Les Infos OM de ce samedi

Mercato OM : Brahimi s’exprime sur son avenir !





La rumeur Brahimi est revenue à l’Olympique de Marseille comme souvent lors des mercatos. Le 10 Sport affirmait à l’ouverture des la période des transferts que l’international algérien était sur les tablettes de l’OM.

ne considère rien d’autre que de se concentrer sur son club — BRAHIMI

Sur le compte Twitter de son compte, le joueur a communiqué qu’il n’était pas question qu’il parte et qu’il devrait honorer ses trois ans de contrat à Al Rayyan Club.

« Yassine Brahimi, notre joueur, nie avoir reçu des offres au cours de la période de transfert d’hiver en cours. Il confirme sa volonté de rester au Al Rayyan Club, et déclare que son contrat s’étend sur trois saisons et qu’il s’est engagé pour cette période. Il est satisfait de l’équipe et ne considère rien d’autre que de se concentrer sur son club et le fait de remporter les victoires auxquelles aspirent les fans de Al Rayyan »

Communiqué du club Al Rayyan

نفى ياسين إبراهيمي لاعب فريقنا تلقيه أي عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدا تمسكه بالبقاء في نادي الريان، وقال بأن عقده يمتد لثلاثة مواسم وهو ملتزم بهذا العقد وسعيد مع الفريق ولا ينظر لأي شيء أخر غير التركيز مع الفريق وتحقيق الانتصارات التي تطمح لها الجماهير الريانية pic.twitter.com/ARbSpaY1wt — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) January 1, 2020

TRélissac – OM : le groupe retenu avec beaucoup d’absents INATTENDUS !



Comme l’annonce L’Équipe, « FloTov » a recouru hier sur tapis, ce qui représente une étape importante dans on calendrier de reprise. Cependant il lui faudra encore plusieurs semaines avant de pouvoir reprendre l’entraînement collectif à 100% puis ré-intégré pleinement le groupe pour les matches. Il va reprendre une vraie préparation physique dans les semaines à venir.

Quant à Steve Mandanda et Morgan Sanson, tous deux légèrement blessés avant la trêve, ils ne devraient pas prendre part au match face à Trelissac demain.

« On reste sur cet objectif de mi-février »

« Pour Flo, on reste toujours sur la mi-février pour son retour. Il a commencé aujourd’hui à faire des courses sur tapis. On reste sur cet objectif de reprise mi-février et fin janvier pour reprendre la course. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 03 janvier

Quel onze contre Trélissac ?

lE GROUPE

Gardiens :

Pelé, Dia, Simon

Défenseurs :

Caleta-Car, Abdallah, Alvaro, Sakai, Nkounkou, Sarr, Perrin

Milieux :

Strootman, Rongier, Lopez, Chabrolle, Khaoui

Attaquants :

Benedetto, Germain, Payet, Radonjic, Aké