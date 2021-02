Bras de fer entre la FFF et Canet-en-Roussillon concernant le match Coupe de France face à l’OM

Après avoir éliminé l’AJ Auxerre, l’Olympique de Marseille devra se déplacer au Canet-en-Roussillon pensionnaire de National 2 pour le compte des 16es de finale de Coupe de France. Mais avant la rencontre, des complications se présentent concernant le lieu du match…

Selon les informations de L’indépendant, le club catalan entame un bras de fer avec la Fédération Française de Football afin de pouvoir jouer chez eux dans leur stade St-Michel. La FFF s’oppose à cela estimant que le lieu n’est pas suffisamment sécurisé. Le club devra donc se trouver un autre stade avant ce jeudi 25 février à 16h.

L’OM propose de jouer au vélodrome

L’Olympique de Marseille aurait demandé à ce que le match se tienne à l’Orange Vélodrome tout en prenant en charge les frais de déplacement de l’équipe adverse. Cela permettrait au diffuseur Eurosport de travailler dans de meilleures conditions. Cependant, le club catalan a obtenu des garanties auprès des instances territoriales. Le maire de Canet-en-Roussillon a échangé avec la préfecture. Le dernier obstacle reste l’heure à laquelle la rencontre sera jouée…

« Notre priorité c’est de jouer à Canet que nous refuse pour l’instant la Fédération. Après, il y a la possibilité d’aller jouer au stade Gilbert-Brutus pour garder un événement départemental qui va attirer la presse nationale et donc faire parler de Canet et de Perpignan. Après, le Vélodrome, c’est la solution de facilité. Mais je le répète, on veut jouer chez nous. On a aussi un accord du préfet qui a dit au maire de Canet qu’il mettrait les moyens. Pour nous, tous les feux sont au vert. » Thomas Taravel – Source : L’indépendant (23/02/2021)