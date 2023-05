Brest : ça reste incertain avant de jouer l’OM !

L’OM va affronter Brest ce samedi dans le cadre de l’avant dernière journée de Ligue 1. Pour ce dernier match au Vélodrome de la saison, les gommes d’Igor Tudor vont se conforter à une équipe qui vient de valider son maintien. Cependant des interrogations existent sur l’avenir du coach Eric Roy !

Arrivé à Brest le 3 janvier dernier pour redresser la barre et assurer le maintien, Éric Roy ne sait toujours pas si il sera encore l’entraîneur de Brest la saison prochaine. Dans un entretien accordé à Ouest-France, ce dernier affirme être toujours dans le flou. « Je n’ai encore vu personne, cela devrait arriver prochainement. Je suis ouvert à tout. Mais il faut qu’il y ait aussi une volonté du club, et ça, je ne le maîtrise pas ».

Eric Roy attend d’avoir plus de visibilité sur le mercato mais aussi la volonté de sa direction. « Je n’ai pas de problèmes particuliers, mais quand tu t’engages dans un projet, tu as besoin d’avoir une visibilité, avec qui tu vas travailler, comment, avec quels joueurs, qui s’en va, qui reste, qui arrive… Je pense que le club travaille depuis un moment sur le recrutement, mais ce sont des choses dont on n’a jamais parlé ensemble », précise-t-il. « En tout cas, de ma part, il n’y a pas d’ultimatum, il n’y a pas de volonté de ne pas rester si certaines choses ne sont pas remplies. Il faut discuter, voir s’il y a une volonté commune, et se mettre d’accord ou pas. »