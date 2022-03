L’OM est moins en vue lors de ce second acte. Les brestois tentent de revenir dans le match et les marseillais ont bien moins la maitrise et surtout moins d’occasions. Suite à un corner bien tiré par Harit, le meneur de jeu trouve la tête de Milik au premier poteau qui marque parfaitement. 0-2.

BUTTTT DE MILIKKKKK 🔥🔥 pic.twitter.com/pZ35jdauat — OM Comps (@CompsOM_) March 13, 2022