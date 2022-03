L’OM retrouve de l’efficacité et ne rate pas l’occasion de punir Brest comme les bretons l’avaient fait lors du match au Vélodrome. Suite à un ballon récupéré dans les airs par Gueye, Gerson se met directement dans le sens du but, il résiste bien et décoche une belle frappe que Bizot détourne, Harit, bien placé conclu. 0-3.

BUUTTT DE HARITTTT 🤩🔥🔥 pic.twitter.com/fZel4ivMfC — OM Comps (@CompsOM_) March 13, 2022