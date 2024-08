Brest OM (1-5) : Un festival offensif pour la première de De Zerbi

L’Olympique de Marseille s’impose à Brest (1-5) ce samedi à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Greenwood et Henrique se sont notamment distingués lors de cette large victoire olympienne. Le nouveau portier argentin du club marseillais également avec plusieurs arrêts décisifs dont un pénalty.

Rulli – Murillo Balerdi Cornélius Lirola – Merlin Hojbjerg – Greenwood Harit Henrique – Wahi

Les marseillais débutent le match pied au plancher. Greenwood inscrit son premier but à l’OM dès la 3e minute de jeu sur d’un chevauchée côté droit ponctuée d’une frappe croisée du pied droit (0-1, 3e). Dans la foulée, c’est le nouveau portier de l’OM Rulli qui va se mettre en avant. D’abord en arrêtant un pénalty (7e) d’une très belle parade puis en réalisant plusieurs arrêts décisifs sur des frappes de Castillo (9e,18e). Les hommes de De Zerbi vont dès lors punir les locaux sur une autre contre attaque fulgurante conclue par Luis Henrique parfaitement servi par Harit d’une belle talonnade (26e, 2-0). Greenwood inscrit ensuite un doublé sur un pénalty obtenu par Harit des grands soirs (31e , 0-3).

Juste avant la pause, Brest réduit la marque d’une frappe surpuissante sous la barre transversale (45 +5, 1-3).

Mais l’OM repart très fort après la pause et ne laisse aucune chance à Brest de revenir dans la partie. Sur une nouvelle chevauchée de Greenwood, Henrique récupère un ballon mal dégagée au point de pénalty et inscrit lui aussi un doublé (1-4, 48e). Sur un nouvelle percussion dans son couloir droit, l’attaquant anglais obtient un nouveau pénalty. C’est Wahi qui se charge de le transformer sans trembler (1-5, 69e). On notera malheureusement en fin de match la blessure de Moubagna qui semble touché gravement au genou.

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ne pouvait pas réver mieux pour sa première de la saison. Un vrai festival offensif !