Brest – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Brest aura lieu à 20h45 à Brest. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

OM

Gardien :

Mandanda, Simon Lopez

Défenseurs :

Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, Dieng, Under, De la Fuente

Brest

Gardiens : Bizot, Larsonneur

Défenseurs : Brassier, Duverne, Faussurier, Uronen, Bain

Milieux : Agoumé, Magnetti, Belkebla, Lasne, M’Bock

Attaquants : Belaïli, Cardona, Honorat, Le Douaron, Del Castillo, Saïd, Satriano, Mounié.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

P.Lopez

Rongier Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gueye

Under Gerson

Milik

Brest :

Bizot

Duverne Brassier Bain Uronen

Belkebla Agoumé

Honorat Belaïli Del Castillo

Satriano

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Francis le Blé (16000 places).

L’Arbitre de cet Brest – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Brest et OM est Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Julien Pacelli. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Romain Lissorgue.

La Météo

Prévision météo à Brest à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 40%

– Température 7°C / ressentie 4°C

– Vent : S 13 km/h

– Taux d’humidité : 85%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Brest

Victoires de l’OM : 12 Match nul : 5 Victoires Brest : 7

Déclarations d’avant-match

« Certains joueurs accusent un peu la fatigue. On a Brest puis un voyage en Suisse et un match contre Nice. Je n’ai aucun joueur à l’écart du groupe. Mais je veux mettre les joueurs sur le terrain en fonction de la préparation des trois prochains matchs. Il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures. Nous on a un groupe jeune. On doit être au top mentalement, éviter le négatif et garder le positif afin de lutter contre ces écurie » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/03/2022)

« Est-ce que nous on va avoir le ballon longtemps ? Je ne sais pas. La vérité, ce n’est pas d’avoir le ballon, c’est d’être efficace, de bien l’utiliser quand on va l’avoir. Il faut être efficace dans les zones de vérité, c’est ça le plus important. Moi, je m’en fous d’avoir 80 % de possession du ballon si je ne gagne pas. C’est une équipe qui se crée toujours des occasions. Parfois, elle n’est pas toujours efficace, mais c’est une bonne équipe, qui a une bonne maîtrise, une bonne tenue du ballon, qui fait courir l’adversaire, et qui se crée des situations. Après, ils ont des failles aussi, à nous de bien exploiter ces failles-là. On sait que ça va être un match difficile » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (12/03/22)