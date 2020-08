Brest – OM : Dall’Oglio souligne un des points qui a fait basculer le match pour Marseille

Olivier Dall’Oglio s’est montré optimiste malgré la défaite des siens ce dimanche face à l’OM (3-2). L’entraîneur brestois a aimé le comportement de ses joueurs après le but du break de Caleta Car, à la demi-heure de jeu (0-2).

L’Olympique de Marseille a réussi sa rentrée en Ligue 1. Les hommes d’AVB l’ont emporté 3-2 face à Brest, ce dimanche. Mais la victoire fut loin d’être facile au vu des nombreuses opportunités obtenues par le SB29. En conférence d’après match, l’entraîneur du Stade Brestois, Olivier Dall’Oglio, a tenu à souligner le comportement de ses protégés.

Je suis satisfait du comportement… — Dall’Oglio

« J’ai des regrets ce soir avec notre manque de finition et notre naïveté sur les coups de pied arrêtés. C’est Marseille en face avec une bonne qualité… Ils ont de très bons joueurs de tête, ça s’est joué notamment la dessus. Ma priorité était de revoir le mental de notre équipe. On a senti de bonnes choses ce soir, ça m’a rassuré. (…) Je suis satisfait du comportement, mais il y a du regret parce qu’on a des occasions et un manque de finition, et puis de la naïveté sur coups de pied arrêtés. Évidemment on n’a pas de grands gabarits mais on manque un petit peu de vice pour éviter de prendre des buts comme ça. Physiquement, on n’était pas trop mal. À Nîmes la semaine dernière, on avait peu couru par rapport à ce que j’attendais. On avait besoin de voir des joueurs qui se dépensent, qui font des appels. Une équipe qui court, c’est autre chose et c’est ce que j’ai vu ce soir. » Olivier Dall’Oglio – Source : Conférence de presse 30/08/20