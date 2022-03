Brest – OM : Der Zakarian annonce la couleur !

Alors que l’Olympique de Marseille se déplace à Brest demain soir dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, le coach breton a donné sa vision tactique.

Entraîneur depuis le début de la saison du Stade Brestois, Michel Der Zakarian n’a pas caché sa volonté d’attendre l’adversaire plutôt que de courir derrière la possession de balle.

« Moi, je m’en fous d’avoir 80 % de possession du ballon si je ne gagne pas » — Der Zakarian

« Est-ce que nous on va avoir le ballon longtemps ? Je ne sais pas. La vérité, ce n’est pas d’avoir le ballon, c’est d’être efficace, de bien l’utiliser quand on va l’avoir. Il faut être efficace dans les zones de vérité, c’est ça le plus important. Moi, je m’en fous d’avoir 80 % de possession du ballon si je ne gagne pas. C’est une équipe qui se crée toujours des occasions. Parfois, elle n’est pas toujours efficace, mais c’est une bonne équipe, qui a une bonne maîtrise, une bonne tenue du ballon, qui fait courir l’adversaire, et qui se crée des situations. Après, ils ont des failles aussi, à nous de bien exploiter ces failles-là. On sait que ça va être un match difficile » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (12/03/22)