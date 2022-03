Brest – OM : Der Zakarian est cash et ne cherche aucune excuse !

L’OM s’est imposé face au SC Brest(1-4) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le coach Michel Der Zakarian s’est exprimé en conférence de presse, il n’a cherché aucune excuse.

Ils ont été meilleurs que nous, il n’y avait pas photo — Der Zakarian

« Non, il ne faut pas chercher d’excuses. On a un effectif pour que les joueurs que l’on met sur le terrain répondent présents. Quand on perd, c’est tout le monde. Il y a eu des erreurs de placement, dans les interventions. Sur le premier but, c’est un attaquant qui perd le ballon, au départ. Après, Milik est entre nos deux défenseurs et il n’y en a pas un qui le bouscule. On laisse faire la passe. On est en retard du début à la fin. On a quelques situations, mais sur la totalité du match, ils ont été bien meilleurs que nous. Ils ont confisqué le ballon. En étant mené 1-0, on laisse beaucoup d’espaces et on souffre dans ce domaine-là. On l’a vu sur le 4e but où c’est une passe décisive du gardien… On joue un adversaire qui fait vite circuler le ballon et on arrive souvent en retard. On n’exécute pas bien le pressing, ensemble. On a gratté quelques ballons, mais pas assez. Et, derrière, il faut gagner les duels offensifs, avoir de la justesse technique, ce qui nous a manqué, aussi. Ils ont été meilleurs que nous, il n’y avait pas photo. C’est toujours compliqué quand tu es mené de suite. On n’a pas une équipe faite pour aller presser haut, très longtemps. Ça demande une forte dépense d’énergie et la capacité de garder le ballon et de faire courir l’adversaire. » Michel Der Zakarian – Source: Conférence de presse (13/03/2022)

Voici la réaction à chaud de l’entraineur olympien Jorge Sampaoli Milik au micro de Prime Video.

Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement – Sampaoli

« C’est une victoire importante pour nous car c’était très important de remonter au classement. Il y a beaucoup d’attente autour du club on attend un grand niveau et les derniers résultats ne nous plaisaient pas. (…) Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement aussi face à un adversaire difficile, les joueurs ont très bien joué. Avant Nice il y a un match en Suisse, mais on s’attend à un match très difficile face aux niçois. C’est une très bonne équipe avec un très bon entraineur. Ca va être un joli match » Jorge Sampaoli – Source : prime Video (13/03/2022)

