L’Olympique de Marseille concède une défaite (1-0) face à Brest ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. La réaction du défenseur olympien Ulysse Garcia au micro de Prime Video

« On avait un grand coup à jouer malheureusement on a perdu c’est très difficile pour la tête ce soir… Il nous a manqué de la qualité, de jouer au sol pour arriver dans les 30 derniers mètres pour pouvoir être dangereux. J’ai rien à reprocher au niveau de la mentalité, on a essayé de gagner les duels, de jouer vers l’avant là on est dans une mauvaise passe et c’est difficile, » a déclaré le latéral gauche de l’Olympique de Marseille juste après la rencontre.

