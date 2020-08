Brest – OM : Le message des olympiens absents

L’OM a bien débuté la saison de Ligue 1. Les coéquipiers de Steve Mandanda ont battu Brest, 3-2. Une victoire qui n’est pas passée inaperçue du côté des Marseillais restés à la maison pour cause de coronavirus…

Ils étaient plusieurs à être restés à la maison pour cause de coronavirus. Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr, Dimitri Payet et le troisième gardien de l’OM, Simon Ngapandouetnbu, ont suivi la rencontre d’hier soir depuis Marseille. Et le latéral droit olympien, Bouna Sarr, n’a pas caché sa joie sur le premier but de Thauvin, avec sa spéciale du gauche. Dans une story sur les réseaux sociaux, le Français exulte : « Ouiiiiii, c’est ça mec ! » Avant d’ajouter un message à son coéquipier en défense, Duje Caleta Car, sur son deuxième but : « Incredibleee Dujeee ! »

Resé à Marseille @BounaSarr_10 était un spectateur assidu lors de la victoire de l’OM à Brest… il l’a affiché sur sa story Instagram ! pic.twitter.com/m39WjOmkKN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2020





Alvaro félicite l’équipe

De son côté, Alvaro a posté une vidéo sur ses réseaux pour féliciter le groupe. Il souligne l’importance de cette première victoire en Ligue 1. L’Espagnol profite de l’occasion pour nous tenir informé sur son état de santé, lui qui a été atteint par le covid-19. Un post réalisé en deux langues par le défenseur, qui souhaite, on l’imagine, traduire le message pour ses fans en Espagne. L’ancien de Villarreal a conclu par un « allez l’OM ! »