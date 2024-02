Brest – OM : Roy confirme, « il est tombé dans le panneau! »

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 face à Brest malgré une supériorité numérique ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. Eric Roy s’est exprimé après cette rencontre.



En conférence de presse après la rencontre, Eric Roy est revenu sur la victoire de so. Équipe mais aussi sur le carton rouge écopé par Mounié: « Je suis fier de ce qu’on a essayé de mettre en place pour perturber cette équipe marseillaise, de mettre de l’intensité, de l’agressivité dès l’entrée de match, de faire une bonne entame, de créer des situations, certainement les meilleures du match où on a eu de grosses occasions, je pense aux deux têtes de Steve (Mounié), je pense au 1 contre 1 de Mathias Pereira Lage face au gardien, son duel qu’il n’a malheureusement pas remporté. Il y a eu beaucoup de situations et c’est vrai qu’en égalité numérique, je pense qu’on aurait mérité d’ouvrir le score. Puis après, à partir du moment où il y a eu ce carton rouge, forcément, il a fallu se réorganiser, faire le dos rond, être bien organisé pour ne pas laisser de situations, d’occasions, ce qu’on a réussi à faire à ce moment-là aussi. Après, la cerise sur le gâteau, bien sûr, c’est le but. (…) Le carton rouge ? Ben disons que Balerdi lui tient le bras, donc il veut se dégager. C’est vrai que… Bon, il m’a dit ‘il m’a eu’, donc il le reconnaît. Il dit, j’ai perdu mon sang-froid. Et c’est marrant parce que Steve, c’est certainement le mec le plus placide, le plus tranquille. C’est un garçon pareil, qui a un ego bien placé, qui est un garçon qui est sûr de ses qualités, de ses forces, mais qui n’en rajoute jamais, et qui est un vrai combattant. Dans tous les cas, aujourd’hui, moi je ne changerai aucun de mes joueurs pour un joueur d’une autre équipe, parce que je les aime, tout simplement. Et c’est vrai que je suis malheureux pour lui, parce que ça ne lui ressemble pas. Après, on sait que c’est un guerrier, un gladiateur. On sait que les adversaires et les défenseurs ne sont pas à la fête non plus quand ils le rencontrent et que quelque part ils en jouent aussi. Donc il est tombé dans le panneau, il ne s’en est pas excusé mais en tous les cas il était déçu.

La réaction de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

« La première chose que je veux dire c’est que l’on a besoin de s’excuser car on a touché le fond. On a besoin d’assumer nos responsabilités, il n’y a rien à dire ce soir. Aubameyang n’avait pas récupéré, on ne voulait pas prendre de risque et le laisser se reposer. La vérité c’est qu’au classement il faut qu’on regarde derrière. Il ne faut plus trop parler d’Europe en ce moment. Il faut maintenant prendre des points pour être tranquille au classement. L’équipe est en difficulté, maintenant il faut se concentrer pour faire ce que l’on a à faire pour bien finir cette saison au classement, » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille juste après la rencontre.

