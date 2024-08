Brest vs OM : Les Pronos de Nico

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

C’est le retour de la Ligue 1. L’OM va ainsi lancer son championnat contre Brest samedi 17 août 2024 à 17 h au stade Francis-Le Blé. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette toute première journée de Ligue 1, c’est donc à Brest que se rendent les marseillais. L’équipe d’Eric Roy a réalisé l’exploit de se qualifier la saison dernière pour la Ligue des Champions. Le club breton n’a pas fait de folies pour autant lors de ce de mercato estival. Si Lillian Brassier est partie renforcer la défense de olympienne, le Stade Brestois ressemblera donc peu ou prou à l’équipe qui a terminé sur la troisième marche du podium derrière le PSG et Monaco.n ne peut pas en dire autant de Marseille où une énième révolution à eu lieu cet été. Après une saison complètement ratée et 4 entraîneurs essorés, Pablo Longoria a réussi l’un de ses plus beaux coups.

Réussir à attirer Roberto De Zerbi, l’un des coachs les plus « hypés » en Europe était inespéré sans Coupe d’Europe à disputer. Et une nouvelle fois, les décideurs marseillais ont décidé de repartir d’une feuille blanche. Celle d’un énième nouveau projet… Dans l’équipe qui se dessine, seuls deux titulaires de la saison dernière devraient conserver leur place (Balerdi et Merlin). Lopez, Veretout, Gigot, Mbemba ont été congédiés. Brassier, Greenwood, Hojbjerg, Koné, Carboni, Wahi, Rulli ont été recrutés. Et le mercato olympien n’est pas encore terminé.

Après quelques matchs de préparations et autant de changements, qui peut dire si ce nouvel OM version De Zerbi sera prêt pour l’ouverture du championnat ? La logique voudrait qu’elle le soit moins que son premier adversaire qui se connaît par cœur. Mais à l’OM peut être plus qu’ailleurs la logique n’est pas souvent respectée. Et mon prono dans tout ça ? Oui, venons en au fait ! Avec l’enthousiasme, le renouveau apporté par De Zerbi et l’esprit revanchard qui je l’espère animera cet Olympique de Marseille, je ne vois pas l’OM perdre ce tout premier match de la saison. Les individualités et le travail collectif mis en place par De Zerbi pourrait tout de suite être payants.

Mon prono : Victoire 1-3 de l’OM cote à 19 !

L’OM va proposer un jeu offensif et va forcément laisser des espaces aux Bretons, donc j’imagine que Rulli encaissera un but lors de cette rencontre. Par contre, le talent des Koné, Greenwood ou encore Wahi devrait faire la différence devant avec au milieu l’expérience d’Hojbjerg. Brest a perdu Brassier et Mounié lors de cet été et devra faire sans son meilleur élément Lees-Melou, en phase de reprise, ni le remuant Magnetti suspendu pour cette rencontre.

