But tardif, l’OM passe 6′, un 5-3-2 original et les entrants au finish !

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Rennes (1-0).

Premier enseignement : But tardif, l’OM passe 6′

Avec ces trois points, l’OM repasse devant Montpellier et Metz à la 6e place, à 2 points de Lens 5e. L’OM a eu quelques occasions, notamment par Milik, mais c’est Rennes qui a sans aucun doute eu la plus grosse opportunité d’ouvrir le score par Terrier, l’ancien lyonnais a vu sa frappe heurter la barre à la 75e minute. Les joueurs olympiens ont montré de meilleures dispositions, mais encore trop de temps faible et de fautes techniques surtout dans les passes. Dans ce match inégal, Rennes a mieux fini la rencontre mais les marseillais ont arraché cette victoire dans les dernières minutes…

Deuxième enseignement : Un 5-3-2 original

Jorge Sampaoli a bien proposé un 5-3-2 pour son premier match. La surprise a été de retrouver Thauvin au milieu, à droite, avec Kamara et Khaoui, Payet étant positionné plus haut avec Arek Milik. L’animation offensive a été plutôt séduisante par séquences, Thauvin a affiché plus d’envie et de volume de courses, Payet a bien distribué le jeu et Lirola a été souvent disponible dans son couloir. Nangatomo plus trouvé en seconde mi-temps. Le bloc s’est parfois distendu et les 5 défenseurs se sont retrouvés trop bas, Rennes a dominé par moment mais pour un premier match avec 2 jours de préparation cela montre déjà l’idée de jeu que veut mettre en place le coach argentin. Une victoire très bien payée qui récompense l’état d’esprit.

Troisième enseignement : Les entrants au finish !

Luis Henrique a remplacé Khaoui, ce qui a d’ailleurs créé un flou tactique pour savoir qui de Nagatomo ou Payet devait coulisser au milieu. Puis Benedetto, Rocchia et Cuisance ont eux aussi fait leur entrée. Malgré une fin de match plus débridée, les entrants n’apportaient rien de plus. Benedetto n’était pas trouvé, Henrique manquait de justesse. Mais à la 88′, Benedetto trouve le jeune brésilien qui réussit à centrer, et trouve Cuisance qui saute au-dessus de tout le monde et marque de la tête. Buteur improbable. 2 tirs cadrés, un but. Grosse efficacité, mais au moins du mieux dans l’état d’esprit.