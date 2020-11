Buteur avec Porto face à l’OM… Quand on vous proposait comme bon plan mercato Luis Diaz (en mars 2019)

Alors que Florian Thauvin était annoncé comme un possible transfert lors du dernier mercato d’été 2019, FCMarseille vous avez proposé un de ses bons plans mercato venant d’Amérique du sud. Un certain Luis Diaz, transféré l’été suivant au FC Porto et buteur face à l’OM mardi dernier…



Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. en mars dernier, on vous proposait un ailier colombien : Luis Fernando Diaz. Mais c’est le FC Porto qui l’a recruté en juillet 2019…

Focus sur Luis Fernando Diaz

Club actuel FC Porto Poste Ailier gauche ou droit Taille 1m80 Age 23 ans Valeur estimée 13M€

Qui est-il ?

Luis Fernando Diaz est né le 13 janvier 1997. Ce droitier de 23 ans jouait au Junior FC en Colombie depuis 2017. Il a rejoint le FC Porto l’été 2019 pour un montant estimé à 7M€. Ce dernier joue le plus souvent côté gauche pour revenir sur son bon pied, mais peut aussi évoluer à droite ou sa qualité de passe fait des merveilles. Elément incontournable du championnat colombien son départ était inéluctable, Porto a sauté sur l’occasion. Il a marqué le 3e but mardi face à l’OM…

El gol de #LuisDiaz con el Porto que pone el 3-0 parcial. 2 partidos, 2 goles. #UCL pic.twitter.com/VXQveBiKuB — Juan Diego Flórez M. (@JuanDiegoFlrez4) November 3, 2020

percutant, dribbleur, à l’aise des deux pieds — Gotteland

« Diaz est un jeune international colombien. C’est indéniablement le meilleur joueur à vocation offensif du championnat colombien. Son club (Junior FC) a mis les moyens pour le conserver l’été dernier en prolongeant son contrat. Junior jouant la Libertadores, le club a même refusé de belles offres de MLS. C’est un ailier pouvant jouer à droite ou à gauche, percutant, dribbleur, à l’aise des deux pieds. Sa qualité de passe, de centre, fait souvent la différence. Mais c’est aussi un buteur, il a en a marqué 13 lors de sa saison en Colombie. C’est un gros potentiel qui devrait jouer dans un grand championnat européen la saison prochaine. »

Olivier Gotteland – FCM (23/03/2020)