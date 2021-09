Buzz : Le message fort du Canet-en-Roussillon après la visite de Payet !

Éliminé en seizièmes de finale de la Coupe de France la saison passée par le Canet-en-Roussillon, l’Olympique de Marseille avait subi ce soir là une sévère humiliation. Mais cela n’a pas empêché Dimitri Payet de retourner dans ce club six mois plus tard…

L’élimination en seizièmes de finale de la Coupe de France face au Canet-en-Roussillon reste l’une des pires défaites de l’Olympique de Marseille dans l’ère moderne du club. Mais il en faut plus à Dimitri Payet pour ne pas rendre visite au club six mois plus tard. Une visite qui a profondément été appréciée par les joueurs en personne, comme l’a fait savoir sur son compte Twitter le milieu de terrain du club Julien Delclos.

Merci @dimpayet17 pour ta visite au @canetRFC qui a fait le bonheur de beaucoup de jeunes au club.Humilité et gentillesse te caractérisent. Je te souhaite une belle saison à @OM_Officiel pic.twitter.com/89GGQgRSTX — Jordi Delclos (@DelclosJ) September 5, 2021

Payet salué par le milieu de terrain Julien Delclos

