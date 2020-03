Cavani rate, Icardi sourit, la boulette de De Gea, pluie de buts pour l’Atalanta… Les buzz foot de ce jour !

Comme tous les soirs à 21h30, FCM vous propose ses buzz foot ! Au menu aujourd’hui : le sourire d’Icardi, la boulette de De Gea et le festival de buts de l’Atalanta !

Let’s take a minute and laugh at DE GEA

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MswseJ301d

— FIRMINO F9 (@EmekwiNaukoth) March 1, 2020