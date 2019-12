La blague de la Real Sociedad, la boulette de Mendy et le maillot d’Hojbjerg totalement déchiré… Les buzz foot de ce jour !

Comme tous les soirs à 21h30, FCM vous propose ses buzz foot. Au menu aujourd’hui : La blague de la Real Sociedad, la boulette de Mendy et le maillot d’Hojbjerg totalement déchiré !

Pierre-Emile Hojbjerg had a minor problem with his shirt against Crystal Palace… 😂 pic.twitter.com/vU8uS0diGC

Why Soccer Players Dive, exhibit 34389238:

If Mendy falls on his face here, ref 100% whistles for a foul on Traore pic.twitter.com/OPMK9nmVn5

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) December 27, 2019