La classe de Buffon, CR7 buteur et la fin du rêve pour Epinal… Les buzz foot de ce vendredi !

Buffon encourage Donnaruma, Ronaldo buteur, et Epinal éliminé de la Coupe de France… Les buzz foot de ce vendredi !

Le gardien de la Juventus a encouragé le milanais Donnarumma après le match nul entre les deux équipes hier soir…

Gigi Buffon is such a class act 😍

After last night’s 1-1 draw between Juve and AC Milan, the Italian legend had some words of encouragement for Gianluigi Donnarumma. pic.twitter.com/5nyXe46imk

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 14, 2020