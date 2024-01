L’annonce de Klopp, l’énorme raté de Vitinha, Bielsa, l’élimination de l’Egypte…les buzz foot du week-end !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous propose les buzz foot de ce weekend ! Au programme : l’annonce stupéfiante de Klopp, l’énorme raté de Vitinha, l’élimination de l’Egypte à la CAN, le joli but de Payet, le magnifique geste de Pereira Lage et l’échange électrique entre Bielsa et un journaliste !

L’annonce choc de Klopp

🚨 ALERTE INFO : Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool à la fin de la saison ! pic.twitter.com/kQwGzMmpob — Foot Mercato (@footmercato) January 26, 2024

L’incroyable raté de Vitinha face à Monaco

Vous avez vu le raté de Vitinha ? 😨 pic.twitter.com/fNwgEhR6Ks — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 27, 2024

L’élimination de l’Egypte aux tirs au but face à la RD Congo

Vous l’avez peut-être raté !

Revivez le but du portier Lionel Mpati qui a éliminé L’Égypte ce 29 janvier dans un match du 28 janvier. pic.twitter.com/kv9fBRzYze — Daniel Michombero /Batubenga (@michombero) January 29, 2024

Le joli but de Payet dans les arrêts de jeu

Le superbe geste de Pereira Lage pour égaliser face à Paris (2-2)

La madjer de Pereira Lage au Parc des Princes, du pur régal. 😋❤️ La célébration à la Mbappe derrière. 😅 pic.twitter.com/AIBckXGSEB — Actu Foot (@ActuFoot_) January 28, 2024

L’échange électrique entre Bielsa et un journaliste