Le message fort de CR7, Man City et United s’unissent pour la bonne cause, Dybala contaminé par le coronavirus… Les buzz foot de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose ses buzz foot ! Au menu aujourd’hui : Le message fort de CR7, Man City et United s’unissent pour la bonne cause et la boule à zéro d’Eric Di Meco…

LE BEAU MESSAGE DE CR7

If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2020

MANCHESTER CITY ET UNITED S’UNISSENT

Manchester City and Manchester United have donated a combined £100,000 to help food banks in Greater Manchester meet increased demand from vulnerable people as a result of the coronavirus (COVID-19) pandemic 💙https://t.co/J4R6ao5nNy — Manchester City (@ManCity) March 21, 2020

DYBALA ANNONCE QU’IL EST POSITIF AU COVID 19

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

LA BOULE A ZERO D’ERIC DI MECO