Le scandale autour du Real, la colère des supporters ivoiriens, Mbemba vs Regragui, l’Om éliminé… Les buzz foot de ce weekend !

FCM vous propose les buzz foot ! Au menu de ce weekend : des déclarations chocs après Real – Almeria et Maroc – RD Congo, la colère des supporters de la Côte d’Ivoire et l’élimination de l’OM en coupe de France.

A DR of #Congo national team player confirms that #Morocco coach Walid Regragui attacked him with racist slurs…then the #Moroccan national team players attacked the other players with insults and beatings.#CAN2024 #Maroc #AfricaCupofNations #Algeria #ฟรีนเบค #bigbrothernlbe pic.twitter.com/Q8Y3Vwe0Od

— ★彡كــفاح彡★™ (@_Wsahara) January 21, 2024