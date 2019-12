Match fou en Allemagne, la spéciale Ronaldo et le bijou de Dybala… Les buzz foot de ce mercredi !

Match fou entre Dortmund et Leipzig, la spéciale Ronaldo et le bijou de Dybala… Les buzz foot de ce mercredi !

Dortmund et Leipzig ont fait match nul 3-3…

En train de séquencer Leipzig-Dortmund. Y a vraiment des séquences où c’est un grand n’importe quoi, où chacun tente d’amener au bout sa transition. Mais deux approches un peu différentes: Leipzig: un jeu long et direct à la récupération. BvB: Créer et attaquer les espaces. pic.twitter.com/obYjpyzWhU

Le portugais est resté très longtemps en l’air pour inscrire ce but face à la Sampdoria…

Can you fly?

Superbe but de l’argentin avec la Juventus face à la Sampdoria…

Dybala is just a joy to watch. pic.twitter.com/kEbYoNKTcx

— 𝗛𝗮𝗴𝗿𝗶𝗱 🥂 (@HagridBCN) December 18, 2019