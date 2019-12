Nouveau trophée pour CR7, l’incroyable match du Leeds de Bielsa, Haaland signe à Dortmund… Les buzz foot de ce jour !

CR7 remporte le Globe Soccer Awards, prestation incroyable de Leeds, Haaland s’engage avec le Borussia Dortmund… Les buzz foot FCM !

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards @Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019