Payet chambrent Ake, l’ambiance folle à Bergame, et les supporters de Leipzig mettent le feu… Les buzz foot de ce jeudi !

Le jeune Ake se fait chambrer, ambiance de folie à Bergame et les supporters de Leipzig mettent le feu… Les buzz foot de ce jeudi !

La ville de Bergame en Italie en folie pour soutenir son équipe l’Atalanta !

120.000 habitants à Bergame, 50.000 seront au stade ce soir.. hors vieux et enfants, c’est toute la ville !

On va donc faire comme leurs timbrés de supporters qui écrasent des voitures de l’#ASRoma avec des chars d’assaut, et on va les soutenir !

Forza #Atalanta ! 💪 #AtalantaVCF pic.twitter.com/Hh7iYIEN7c

— Zorro ⚡ (@zorro270) February 19, 2020