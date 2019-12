Un tacle de boucher, Klopp fait le spectacle, et le record de Ronaldo… Les buzz foot de ce jeudi !

Un tacle assassin, l’imitation de Klopp, et le record de Ronaldo… Les buzz foot de ce jeudi !

Un tacle surréaliste en Argentine…

L’entraineur allemand a imité le coach de Monterrey… comique.

Klopp offering out the Monterrey Manager for piping up trying to get Gomez sent off.

Is right , Boss pic.twitter.com/6cr9vlOZ1Y

— Joe S (@KnowingLfc) December 18, 2019