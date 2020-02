Une séance de pénalty dingue, le nouveau club d’Adebayor et le coup dur pour Dembele… Les buzz foot de ce mardi !

Séance de TAB interminable au Japon, Adebayor signe au Paraguay, et la terrible nouvelle pour Ousmane Dembele… Les buzz foot de ce mardi !

Que des pénaltys ratés au Japon…

L’ancien buteur de Manchester City signe à Olimpia dans le championnat du Paraguay !

ADEBAYOR ARRIVES TO PARAGUAY 🤩

Le joueur du Barca sera absent six mois et manquera l’Euro avec la France…

⚠️ MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2020