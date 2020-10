C1 : Manchester City chambre l’OM après leur victoire !

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné sur le pelouse du Stade Vélodrome hier soir face à Manchester City (0-3) à l’occasion du deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Après le match, les Citizens n’ont pas manqué l’occasion de chambrer les marseillais…

Décidément, le titre « Bande Organisé » du collectif de rappeurs marseillais emmené par Jul est devenu une référence dans les « chambrages » d’après match, et pas uniquement pour les club français…

Les joueurs de l’OM ont lancé le mouvement après leur victoire à Paris il y a quelques semaines. Un mouvement qui se retourne désormais contre eux après chaque défaite. L’AS Saint Etienne s’en était servi après leur succès au vélodrome contre le club marseillais. C’est maintenant au tour de Manchester City de reprendre cette référence pour chambrer l’Olympique de Marseille.

Le compte Twitter Officiel du club Mancunien a ainsi posté après la rencontre : « En bande organisée… personne peut les canaliser… »

Le joueur de City, Raheem Sterling, n’a pas non plus manqué l’occasion de chambrer en faisant le fameux signe de Jul accompagné d’un message faisant référence à la même chanson : « Sorry ma gâtée »

On a more serious note: delighted helping the team with the victory tonight & happy to come back playing in this incredible stadium, missing the fans tho !! See you soon again Marseille 🙏🏾 #respect pic.twitter.com/buHnXLlsM0

— Raheem Sterling (@sterling7) October 27, 2020