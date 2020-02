Ça avance pour Thauvin, un titulaire incertain face à Nîmes, et un minot pisté à l’étranger… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Le retour de Thauvin avec le groupe pro, Sakai incertain face à Nîmes, et une pépite olympienne sollicitée à l’étranger… Les 3 infos OM de ce mercredi !

OM : Ça s’accélère pour Thauvin !



Ecarté des terrains pendant de longs mois, l’arquant de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin franchit une nouvelle étape de son programme de reprise.

Comme l’indique le journaliste de la Provence Fabrice Lamperti ce mercredi, l’international français s’est entraîné avec ses coéquipiers pour la première fois ce mercredi matin, au centre Robert Louis-Dreyfus. Une étape important avant son retour à la compétition dans les semaines à venir. L’entraineur olympien André Villas Boas devrait nous en dire plus en conférence de presse ce mercredi.

OM : André Villas-Boas confirme deux absents face à Nîmes et un incertain!

L’OM se déplace à Nîmes ce vendredi. Avant ce match, André Villas-Boas était en conférence de presse au centre RLD. Le coach a fait le point sur son groupe, il doit faire avec 3 absents. Florian Thauvin est en phase de reprise, Nemanja Radonjic s’est fait opérer pour une pubalgie, il est donc forfait. Absent de l’entrainement mardi et ce mercredi matin, Hiroki Sakai ne devrait pas pouvoir assumer son poste.

je pense que ce sera difficile pour SaKAI à Nîmes — Villas-Boas

#VillasBoas : « Thauvin aura une possibilité face à Amiens. On verra son évolution » #LiveFCM #ConfOM #NOOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2020

#VillasBoas : « Sakai est toujours gêné, je pense que ce sera difficile pour aller à Nîmes » #LiveFCM #ConfOM #NOOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2020

Mercato OM: Après Lihadji, une autre pépite du centre de formation (déjà) sollicitée à l’étranger…

Alors que le président Eyraud s’est exprimé sur la politique de formation du club marseillais, un jeune talent issue du centre olympien serait sollicité…

La formation est un des axes forts du projet McCourt. Au delà des Kamara et Lopez, d’autres jeunes ont signé leur contrat, pro à l’image de Phliponneau. Le club olympien va devoir faire face à la concurrence de clubs étrangers sur d’autres dossiers.

En effet, selon L’Equipe Cheikh Souaré (17 ans) serait sur les tablettes de Schalke 04 mais aussi du FC Porto. Malgré l’intérêt des clubs européens, il fait toutefois partie des joueurs que l’OM souhaite conserver en lui proposant un contrat professionnel. Le jeune milieu de terrain arrive en fin de contrat en Juin prochain.

Nous travaillons pour développer les meilleurs talents de Marseille– JHE

Hier, Jacques-Henri Eyraud a rappelé l’importance de la formation à l’OM dans les années venir :

« Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation. C’est un effort de longue haleine que nous avons engagé et qui commence à porter ses fruits sur le terrain comme en dehors. L’obtention du statut prestige pour notre centre de formation est un grand motif de satisfaction et une belle récompense pour tous ceux qui depuis trois ans travaillent d’arrache-pied pour détecter et développer les meilleurs talents issus de Marseille, de la France et d’Afrique »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM