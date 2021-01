ÇA PERD QUAND MÊME…

Voilà vé, comment tu veux réagir ?



Te montrer rassuré d’avoir vu qu’il restait une équipe, une chose résiduelle qui pourrait ressembler à une âme, certes blessée, mais qui peut permettre de repartir ? Ou bien rouméguer d’avoir perdu ce match après avoir eu la victoire dans les mains ? D’autant plus que le 2e but monégasque fait suite à un corner sur lequel la défense se troue, alors qu’il n’y avait pas corner…



Un meilleur état d’esprit



Je préfère retenir ce soir la différence d’état d’esprit olympien affiché pendant une partie du match, je pensais que nous repartirions de la cité princière avec une défaite.

Pourtant, c’était bien parti dès la 12ème minute. Radonjic lancé à la limite du hors-jeu par Caleta-Car côté gauche, prend de vitesse Sidibe se présente devant le gardien et remporte son duel… pour une fois…



28e Arrêt de Mandanda sur une frappe aux 20 mètres de Diop.

32e Sakaï est venu verrouiller opportunément de la tête, cela pouvait être très dangereux.

39e Volland en frappe en pivôt, pas assez fort pour surprendre Mandanda.

41e Alvaro vient chiper un ballon qui arrivait à Ben Yedder dans la surface aux 6 mètres… ça faisait but.

On est devant à la mi-temps mais nous savons que c’est encore loin d’être gagné.



Une 2e mi-temps ratée



48e Les monégasques sont revenus avec des intentions plus tranchantes. Golovin qui venait d’entrer en jeu obtient un corner, il le tire. Marian s’élève plus haut qu’Alvaro qui semble avoir glissé et place une tête dans la lucarne.

49e Ben Yedder qui récupère un bon ballon, Mandanda s’interpose sur sa frappe.



59e Entrée de Milik à la place de Benedetto.



74e L’arbitre accorde un corner invisible aux monégasques. Milik ne saute pas, le monégasque oui, Mandanda était parti aux fraises. 2-1, c’est mort.



Du travail sur coups de pied arrêtés défensifs



Défaite sur deux coups de pied arrêtés, cela remet question le travail défensif sur ces phases de jeu. Pour couronner le tout, Jovetic signe un but sur coup-franc, 3e coup de pied meurtrier.

Autant on a vu que l’équipe vit encore en première mi-temps, autant dans la deuxième partie du match, les olympiens sont réapparus empruntés et sans inspiration.



On a vu un mauvais Cuisance manquer tout ce qui lui passait entre les pieds. Mandanda a longtemps reculé l’échéance. Sakaï mérite d’être crédité d’un bon match, parce que ça faisait longtemps, surtout en première. Gueye, bon. Caleta-Car et Lirola ont fait leur match. Milik n’a presque pas touché le ballon. On va végéter dans le ventre mou pendant un moment en attendant de faire une série si ça s’embringue bien avec Milik d’ici quelque temps.



Qu’est-ce que vous voulez espérer d’autre à court terme ? Le départ de Jacques-Henri Eyraud le plus vite possible.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert