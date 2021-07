Ça sent bon pour Lirola, des prétendants se retirent pour Kamara et Benedetto… … les infos et rumeurs mercato OM de ce samedi !

Comme tous les soirs pendant la période des transferts, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce samedi : l’avenir de Lirola se rapproche de l’OM, Sao Paulo se retire du dossier Benedetto et un prétendant de Kamara s’éloigne…

Le dossier Pol Lirola devient de plus en plus brûlant du côté de l’OM. Si le latéral espagnol a exprimé à de nombreuses reprises son envie de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille, un nouvel élément devrait confirmer cette thèse selon le journaliste italien Nicolo Schira sur Twitter…

Comme nous le révélait le journal l’Équipe dans la semaine, le retour de Pol Lirola à l’OM ne serait qu’une question de temps. Quelques détails resteraient à régler pour assurer la transaction. Et selon les informations du journaliste transalpin Nicolo Schira, la Fiorentina chercherait à rallier l’arrivée de Davide Zappacosta, lui aussi latéral droit. Pour remplacer Pol Lirola très certainement. Une bonne nouvelle supplémentaire dans ce dossier. Le montant devrait s’élever autour de 12 millions d’euros.

Davide #Zappacosta (Chelsea) is still a #Fiorentina’s target as new right fullback as Pol #Lirola’s replacement: the spanish player is almost done to return to #OlympiqueMarseille. #transfsrs #OM #TeamOM #CFC pic.twitter.com/SeKsEbOoRO

