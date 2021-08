Calendrier OM : La reprise en septembre va être chargée…

Après 4 journées de Ligue 1, la première trêve internationale va priver les supporters marseillais de matches de leur OM. Le club olympien reprendra le samedi 11 septembre prochain, les deux prochains matches de Ligue 1 ont été programmés. L’OM débutera aussi sa campagne européenne, voici le programme…

La LFP a communiqué la programmation des deux prochaines journées de Ligue 1 (J5 et J6). L’OM ira donc à Monaco le samedi 11 septembre et cette rencontre sera diffusée sur Canal+ Sport. Ensuite, après un déplacement à Moscou dans le cadre de l’Europa League, les hommes de Jorge Sampaoli recevront le Stade Rennais le dimanche 19 septembre à 17h. Une double diffusion sur Canal+ Sport et Prime vidéo pour ce match de la 6e journée de Ligue 1. Ensuite, l’OM ira à Angers, recevra Lens puis Galatasaray. Un gros programme.

Le programme de l’OM lors du mois de septembre 2021

ligue_1 J5 Monaco – OM Canal + Sport EL J1 Lokomotiv Moscou – OM ligue_1 J6 OM – Rennes Canal + Sport / Prime vidéo ligue_1 J7 SCO Angers – OM ligue_1 J8 OM – RC Lens EL J2 OM – Galatasaray

Avant cela, Pablo Longoria va devoir boucler le mercato qui fermera ses portes demain (mardi à minuit). Une affaire pas simple car le président olympien doit d’abord vendre avant de recruter.

4 recrues attendues par Sampaoli ?

Jorge Sampaoli l’a fait savoir lui même. Il attendrait encore 4 à 5 joueurs pour compléter l’effectif phocéen. Parmi ces joueurs demandés, le technicien argentin réclamerait un attaquant pour pallier le départ de Dario Benedetto et épauler Arkadiusz Milik cette saison. Une tâche pas si évidente que ça pour le président Pablo Longoria qui se démène depuis le début du mercato afin de satisfaire l’Argentin. Récemment, les pistes menant à Ike Ugbo, Alexander Sorloth, Willian José, Andy Delort et Giovanni Simeone ont toutes échoué. Si la priorité reste de rechercher un attaquant, le président olympien est également à la recherche d’une doublure de Pol Lirola et de Cengiz Ünder.

« Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J’espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)