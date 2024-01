CAN : Il laisse éclater sa colère après l’élimination du Sénégal face à la Côte d’ivoire !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si l’OM va pouvoir récupérer ses trois internationaux engagés avec le Sénégal, l’élimination par la CIV passe mal. Le monégasque Krépin Diatta a fustigé des membres de la Confédération africaine de football (CAF) et à l’arbitre de la rencontre.

Dans des propos relayés par l’AFP et l’Equipe, Krépin Diatta a laissé éclater sa colère. Furieux du niveau de l’arbitrage après l’élimination contre la Côte d’Ivoire (1-1, 5 t.a.b. à 4) en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique, ce lundi à Yamoussoukro. il a directement visé des membre de la CAF : « Vous êtes des corrompus. (…) Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus ! Gardez votre coupe d’Afrique ». Le joueur de l’AS Monaco n’a pas digéré un penalty oublié selon lui sur le marseillais Ismaïla Sarr à la 55e de jeu. « Tu vas voir la VAR pour leur donner un pénalty, un gars (Ismaïla Sarr) qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR ? Je suis désolé mais là c’est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition ».

