< CAN / OM : Mbemba se projette sur 2025 !

C’est le dernier des internationaux de l’OM a rentrer de la CAN. Chancel Mbemba et la RDC ont perdu le match de la 3e place face à l’Afrique du Sud…

Après la défaite de la RDC pour le match de la 3e place pour cette CAN en Côte d’Ivoire. Chancel Mbemba a évoqué ses regrets au micro de Canal+ Afrique. « Notre chance est passée. On a joué notre match du début jusqu’à la fin et on a poussé. Après, on est allé aux tirs au but et c’est de la chance. C’est comme ça. On a loupé et on assume, la vie est comme ça. Ça n’a pas marché. On a travaillé ça à l’entraînement et pourtant aujourd’hui, regardez la réalité. On ne mérite pas de finir quatrième, mais c’est le foot. La prochaine CAN en 2025, on va essayer de se qualifier et on verra. Le travail nous a permis de construire un groupe. Sans travail, on ne serait pas arrivé ici, on a bien commencé et on s’était bien préparé. Mais c’est dommage cette 4e place ».

