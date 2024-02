< CAN / OM: soirée difficile pour Mbemba...

Dernier international de l’Olympique de Marseille encore en lice dans cette CAN, Chancel Mbemba et la RDC se sont inclinés aux tirs au but face à l’Afrique du Sud (0-0, 6-5 t.a.b.) dans le match pour la troisième place. Une issue cruelle pour les Léopards qui ont eu de nombreuses fois l’occasion de tuer la rencontre, notamment en deuxième période. Le défenseur olympien a manqué de justesse sur une frappe au point de pénalty (76e) avant de rater le tir au but de la victoire, relançant par la même occasion les Bafana Bafana qui se sont finalement imposés.

L’Afrique du Sud 🇿🇦 remporte le match face à la RDC ! (T.a.b 6-5) Chancel Mbemba 🇨🇩qui rate son penalty 😬 pic.twitter.com/FnkO6B4csU — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 10, 2024