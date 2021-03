Canet – OM (2-1) : Une humiliation de plus…

L’Olympique de Marseille s’est incliné face au Canet-en-Roussillon (2-1). Les hommes de Nasser Larguet ont livré un match pathétique et ont concédé une défaite tout à fait logique. Marseille est donc éliminé de la Coupe de France.

Canet en Roussillon 2 1 OM Posteraro 20′ 38′ Milik 71′

Le Onze de Départ :

Pelé

Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo

Ntcham, Kamara, Gueye

Payet

Germain, Milik



LE MATCH

Nasser Larguet a décidé d’aligner un 4-4-2 en losange avec Payet en 10 derrière le duo Milik / Germain (peu travaillé dixit Germain à la mi-temps). Début de match fermé, l’OM doit faire face à un bloc qui presse haut par intermittence et se recroqueville ensuite. La première frappe de l’OM n’arrive qu’à la 27′, suite à un ballon long de Caleta-Car, Germain dévie et Milik tente sa chance de loin, tir non cadré. Canet ouvre le score d’un coup franc direct, Pelé est court et le ballon de Posteraro trouve la lucarne (1-0 / 20′). L’OM se fait encore peur, Bai déborde côté droit, son centre touche la transversale (28′). C’est un peu la panique côté olympien. L’OM passe en 4-3-3. Décalage de Payet, centre de Payet pour la tête de Milik qui égalise de la tête (1-1 / 38′). Juste avant la pause, Payet entre dans la surface et espère un penalty, l’arbitre de bronche pas, c’est très très limite. L’OM n’a pas été au rendez-vous sur ces 45 premières minutes, sauvé par une action construite avec Milik à la conclusion.

De retour des vestiaires les marseillais ont toujours autant de de mal à se créer des opportunités. L’OM n’arrive pas à changer de rythme, pour pouvoir apporter du danger dans la surface adverse. Les olympiens se font donc logiquement punir sur une contre attaque conclu par Bai (2-1, 71). En affichant un niveau de jeu pathétique, les hommes de Nasser Larguet ont été incapables de revenir au score avant la fin du temps réglementaire. Marseille est donc désormais éliminé de la Coupe de France.