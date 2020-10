Carvalho et la place d’entraineur numéro un, Cuisance explique son choix, centre de formation… les 3 infos OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Carvalho exclut de prendre la suite d’AVB, Cuisance justifie son choix de signer à l’OM et Larguet détaille le fonctionnement du centre de formation.

Quand je vois André entraîner, je me dis que je n’ai pas le niveau — Carvalho

Interrogé par la Provence, l’actuel adjoint d’André Villas-Boas, Ricardo Carvalho a été clair concernant son avenir à l’OM…

Si le président Eyraud a confié sur RMC qu’il voulait garder André Villas-Boas au delà de son contrat (2021), l’intéressé lui botte en touche : « Ce n’est pas le moment. On a des très bons joueurs qui sont en fin de contrat et la priorité c’est de trouver une solution pour eux, pas pour moi. Moi, j’attends, je veux regarder ce qu’il va se passer. Vous savez que j’ai toujours des projets dans ma carrière. J’ai jusqu’à 2024 parce que j’ai d’autres choses dans ma tête, mais on verra. Je remercie en tout cas le président pour son intérêt. » Si le coach portugais s’en va au terme de la saison 2020/2021, qui peut lui succéder ? ça ne sera pas son adjoint Ricardo Carvalho, car l’ancien défenseur n’estime pas avoir le niveau (pour le moment) pour devenir entraîneur numéro un.

« Si André avait pris la décision de partir, je l’aurais suivi. Mais je suis aussi content d’être resté ! Mon fils joue ici (défenseur dans l’équipe U16, NDLR), ma famille vit avec moi. Il peut toujours y avoir un problème avec un directeur sportif, un président, les supporters. On en discutait entre nous dans le staff, on sentait qu’on allait rester. Quand je vois André entraîner, je me dis que je n’ai pas le niveau, il faut tout contrôler. Honnêtement, je ne veux pas devenir entraîneur numéro un. Je veux bien faire mon rôle d’adjoint, déjà. »

Ricardo Carvalho – Source : La Provence (16/10/2020)

Le fait que Marseille joue la Ligue des Champions ça m’a fait envie — Cuisance

Alors qu’il était annoncé à Leeds, le milieu de terrain a vu ce transfert sec être abandonné. Si des raisons médicales ont été avancées, le problème aurait plus été d’ordre financier. Du coup, l’OM a profité du départ de Bouna Sarr vers le Bayern pour y inclure le prêt de Michael Cuisance. Pablo Longoria avait évoqué lors de la présentation du joueur le montant de l’option d’achat de ce deal :« Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l’avais déjà expliqué lors de la présentation de Luis Henrique. L’option d’achat est entre 10 et 18. C’est plus de 10 et moins de 18 millions d’euros ».

Interrogé par RMC jeudi soir, Michal Cuisance est revenu sur son transfert raté au Leeds de Bielsa, mais aussi sur ce qui a fait pencher son choix vers l’OM.

« Je n’avais pas peur de travailler avec Bielsa, mais ça ne s’est pas fait avec Leeds. Je ne sais toujours pas pourquoi. Tant mieux parce que ça me permet aujourd’hui d’être à l’OM. La Champions League, c’était un élément important pour moi. J’ai fait le final 8 avec le Bayern, ça m’a donné envie de plus la jouer. Le fait que Marseille la joue ça m’a fait envie. » Michael Cuisance – source : RMC (15/10/2020)

Pour gagner sa place en sortant du centre de formation il faut être très fort — Larguet

Eric Di Meco a demandé au directeur du centre de formation si le fait de ne pas assez laisser de chance au jeunes formés à l’OM n’était pas un problème pour être attractif auprès des meilleurs éléments extérieurs. Le cas Lucas Perrin, qui a vu venir Balerdi, a été cité par l’ancien latéral droit de l’OM. Nasser Larguet met en avant le travail de Villas-Boas et prend en exemple Boubacar Kamara.

« L’entrée du joueur (dans le centre de formation) est très importante. Aujourd’hui il y a l’infrastructure, la méthodologie de travail qui existent depuis plusieurs années. On se faisait une fausse opinion du centre de formation à Marseille, aujourd’hui c’est encore plus vrai car il y a quelque chose de solide et ça vient de là-haut, c’est l’attractivité, avoir les meilleurs joueurs au départ. On dit toujours ce n’est pas avec un cheval de trait que tu vas en faire un cheval de course. Il faut donc avoir les meilleurs joueurs à l’entrée. La deuxième chose, travailler avec André Villas-Boas c’est du bonheur pour un formateur. Dès la saison dernière il nous a ouvert les portes de l’équipe première. A chaque trêve internationale il nous demandait 4 à 6 joueurs pour avoir un œil critique sur la qualité des joueurs et sur notre formation pour nous dire quel est le delta pour arriver en équipe première. (…) Cette semaine AVB nous a demandé un milieu de terrain -19 ans et il m’a dit qu’il en était content. C’est à eux de gagner leur place, l’exigence est haute. (…) Pour moi concernant Perrin, l’arrivée de Balerdi c’est peut-être une motivation supplémentaire pour lui. Les jeunes ont très envie d’aller en équipe première. Kamara est un exemple extraordinaire. Pour gagner sa place en sortant du centre de formation il faut être très fort. Il y a plein de joueur qui ne sont pas prêt pour affronter le haut niveau. »

Nasser Larguet – source : RMC (15/10/2020)