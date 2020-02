CdF / Lyon – OM : Obraniak donne raison à Aulas après son coup de gueule !

Ce vendredi soir, le club lyonnais a publié un communiqué pour pester contre la date des quarts de finale face à l’OM. Ludovic Obraniak donne raison au club de Jean-Michel Aulas…

L’Olympique de Marseille affrontera Lyon pour les quarts de finale de Coupe de France. La rencontre qui se jouera au Groupama Stadium se déroulera le 12 février soit trois jours après le déplacement à Paris des joueurs de Rudi Garcia.

je comprends cette communication — OBRANIAK

Deux matchs importants pour les Lyonnais qui sont jugés trop proches selon le club président par Jean-Michel Aulas. Sur la chaîne L’Equipe, le consultant Ludovic Obraniak a pris position. L’ancien milieu de terrain du LOSC donne raison aux Lyonnais…

« Lyon a l’habitude de ce type de communiqués. Et honnêtement, je comprends cette communication. À ce moment de la saison, il y a des challenges qui sont vraiment importants. En plus, l’OL a joué la Ligue des Champions sur la première partie de saison. Ils ont perdu deux joueurs majeurs. Lyon s’est renforcé au mercato, mais il va quand même falloir intégrer les nouveaux joueurs. Ça ne me choque pas qu’Aulas veuille un peu d’équité. Et que l’OM ait un jour de récupération en plus, à ce niveau-là de la compétition, sur un match aussi important, ce n’est pas rien, surtout que l’OL joue à l’extérieur avant… »

Ludovic Obraniak – Source : La Chaîne L’Equipe