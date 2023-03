CDF OM – Annecy : l’immense déception de Mbemba

L’OM est éliminé en quart de finale de la coupe de France par Annecy aux tirs au but. Après le match Chancel Mbemba déplore cette défaite et exprime sa grande déception sur cette défaite.

L’OM ne verra pas les demi finale de la coupe de France. Après avoir mené 1-0 a la mi-temps, Annecy égalise en seconde mi-temps puis mène 1-2 jusqu’à la 96ème minute où le rentrant Mughe a égalisé. Au final l’OM s’incline aux tirs au but.

Ca fait mal

»On savait que ça allait être un match très difficile. On a prit ce deuxième but. On a poussé jusqu’à la fin. On marque à la dernière minute. On a joué comme on joue d’habitude. On est déçu de perdre aux tirs au but. On est éliminé et ça fait mal. On va regarder les erreurs de chaque joueurs. C’est notre faute et on assume. Maintenant il reste le championnat. » Chancel Mbemba – Source : beIN Sport (1/03/2023)