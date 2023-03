CDF OM – Annecy : Veretout en demande encore plus

L’OM mène 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Jordan Veretout. Au micro de beIN Sport Veretout demande à son équipe de mettre plus d’intensité pour se mettre à l’abri.

L’OM a dominé cette première mi-temps. L’OM a eu plus d’occasions qu’Annecy. Et a ouvert le score à la 29ème minute sur un but de Veretout, servi par Clauss.

On doit aller marquer ce deuxième but

»Il faut faire plus encore. On peut aller plus vite vers l’avant, surtout sur les cotés. Ils peuvent être dangereux en contre. Il faut rester concentré. Il faut faire plus en seconde mi-temps pour aller marquer rapidement ce deuxième but pour se mettre à l’abri. Il faut enchainer, aller plus vite et faire plus qu’en première mi-temps. » Jordan Veretout – Source : beIN Sport (01/03/2023)