Ce Brestois totalement fan de l’OM… « Le club correspond parfaitement à mes valeurs »

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte le Stade Brestois à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Haris Belkelba, joueur brestois ne cache pas son amour pour le club marseillais…

Dans un entretien accordé à La Provence ce samedi, Haris Belkelba s’est exprimé sur le match qui va l’opposer à l’Olympique de Marseille.

je ne lâche rien, j’ai la grinta. Tout ça me colle à la peau. Je kiffe Marseille pour ça — BELKELBA

L’actuel joueur du Stade Brestois a grandi en supportant l’OM et va devoir affronter le club marseillais ce samedi au Vélodrome. Il s’est confié sur son amour pour les Bleus et Blancs.

« Dans ma famille, ils sont plus Marseille que Paris. J’ai vraiment accroché avec l’OM depuis tout petit. Cette ferveur me correspond, le club correspond parfaitement à mes valeurs : je ne lâche rien, j’ai la grinta. Tout ça me colle à la peau. Je kiffe Marseille pour ça. Depuis que je suis tout petit, j’ai toujours été pour l’OM. Les premiers Clasicos que je regardais, c’était à l’époque de Van Buyten. Ce n’était pas forcément la meilleure période de l’OM, il y avait Ronaldinho au PSG. C’était un peu compliqué, je me faisais pas mal chambrer à l’école. »Haris Belkebla – Source : La Provence (13/03/21)