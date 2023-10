Ce buteur international confie qu’il était fan de l’OM !

Dans des propos rapportés par RMC Sport. Olivier Giroud été interrogé sur la possibilité de jouer au PSG, il en a profité pour précisé qu’il était fan de l’OM étant petit…

Un club un peu plus au sud que je supportais quand j’étais petit !

En conférence de presse, Olivier Giroud a été interrogé sur la possibilité de venir au PSG, il en a profité pour évoquer sa passion pour l’OM quand il était petit…

« C’est dans le passé ou dans le futur? On m’a déjà posé cette question et je suis très fier d’avoir eu l’opportunité de jouer dans des grands clubs. Mon rêve petit c’était de jouer en Premier League, qui plus avec les Frenchies d’Arsenal. C’était une bénédiction de jouer là-bas puis à Chelsea. Et j’ai aussi dit qu’adolescent j’étais fan du grand Milan et je suis très fier d’avoir atterri à l’AC Milan. Pour moi c’était écrit même si j’avais pu terminer chez les cousins Bleu et Noir (de l’Inter) quelques années auparavant. Je suis très fier d’avoir joué dans ces équipes et de représenter le grand Milan qui est l’une des meilleures d’Europe, a confié Olivier Giroud. J’essaye de tout faire pour que ce club revienne sur le devant de la scène européenne afin de jouer les premiers rôles. Concernant le Paris Saint-Germain, il n’y a jamais eu l’opportunité de signer pour Paris mais c’est un très grand club français comme un autre un peu plus au Sud (sourire) que je supportais quand j’étais petit (rires). Je suis de la génération 86 donc beaucoup de ma génération supportent ce club qui est situé un peu plus au Sud. »