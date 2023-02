Ce cadre de l’OM a un grand rêve !

Titulaire indiscutable et capitaine de l’OM, Valentin Rongier est l’un des meilleurs joueurs de cette équipe. Dans l’After Foot, Rongier exprime son rêve d’être convoqué en Equipe de France. Même s’il n’en fait pas une obsession.

Cette saison, à date, Valentin Rongier a joué 30 matches avec l’OM toutes compétitions confondues. Tudor l’a même nommé capitaine de l’équipe. Si l’OM est deuxième de Ligue 1, deux points devant le troisième Monaco et qualifié en quart de finale de la coupe France c’est en partie grâce à Rongier. Avec ses bonnes performances la question d’une convocation en Equipe de France se pose pour Rongier.

🗣💬 Valentin Rongier : « Si j’ai la chance d’aller en équipe de France ce sera une récompense et une fierté énorme mais je ne me met pas de pression. De plus, je n’ai pas besoin de partir à l’étranger pour tenter l’équipe de France, la Ligue 1 est de plus en plus attractive. » pic.twitter.com/wtq9dCAA0H — After Foot RMC (@AfterRMC) February 27, 2023

Ce serait une récompenser d’aller en Equipe de France

»Si jamais un jour j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne fixe pas cet objectif là. Je ne me met pas de pression particulière en me disant : »il faut que je sois appelé ». Je joue avec l’OM. Je suis épanoui. Je joue quasiment tous les matchs. Notre équipe est performante. Et c’est ça le principal. Si ça doit venir ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur. Je trouve honnêtement que notre Ligue 1 est de plus en plus attractive. C’est un championnat qui devient vraiment exigent et de haut niveau. Il faut continuer de le dire. Parce que ceux qui viennent de l’étranger disent que la Ligue 1 est compliquée. Si tu compares le championnat français avec celui d’il y a cinq ans ce n’est plus le même. » Valentin Rongier – Source : After Foot/RMC (27/02/2023)